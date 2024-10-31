​Хавьер Дзанетти - о Лаутаро Мартинесе: «Мы и так с ним»

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес занял лишь седьмое место в голосовании на «Золотой мяч». Его соотечественник Хавьер Дзанетти, являющийся вице-президентом «Интера», честно признался, что рассчитывал на больший результат:

- Седьмое место Лаутаро? Не буду скрывать, ждали, что результат будет чуть лучше. Но седьмой - так седьмой. Мы и так на его стороне, а Лаутаро показывает, как в «Интере», так и в сборной, что постоянно прогрессирует, - цитирует слова вице-президента клуба derbyderbyderby.it.

Напомним, что аргентинский нападающий выступает за миланский клуб с 2018 года.