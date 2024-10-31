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Чемпионат Италии. Серия А

​Дзанетти: «Мы должны были дать ответ»

31 Октября 2024 • 15:55 Комментировать
Эмполи
0:3
Интер Милан

В итальянском чемпионате прошли матчи десятого тура, миланский «Интер», действующий чемпион страны, съездил в Эмполи и выиграл там со счётом 3:0. Несмотря на этот достаточно убедительный результат, вице-президент клуба Хавьер Дзанетти заявил, что такие матчи, как правило, выиграть достаточно сложно. Он объяснил, почему:

- Такие матчи сложны, потому что у нас перед этим были непростые встречи, а у соперника есть время отдохнуть, без европейских турниров. Мы должны были дать ответ, и мы его дали, - цитирует слова Дзанетти derbyderbyderby.it.

В следующем туре «Интер» примет дома «Венецию». Это случится 3 ноября, в воскресенье


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти

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