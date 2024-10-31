Кварацхелия опубликовал пост после 100 матчей в «Наполи»

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия разместил публикацию в социальных сетях после победного поединка против «Милана». Неаполитанцы выиграли со счетом 2:0 на выезде. В этой встрече грузинский вингер отметился забитым мячом.

Эта игра стала для него 100-й в составе «Наполи». После матча Кварацхелия опубликовал пост, который подписал: «Отмечаю 100-й матч по-своему».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 23-летний полузащитник поучаствовал в десяти встречах, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.

По итогам десяти туров Серии А «Наполи» с 25 очками занимает первое место в таблице.