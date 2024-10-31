У нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло-Муани может возникнуть вариант продолжения карьеры в Италии.

25-летний футболист недоволен отсутствием постоянной игровой практики в парижской команде, поэтому готов сменить обстановку уже в январе. Согласно информации L'Equipe, «Ювентус» заинтересован в зимнем подписании француза. Пока неясно, об аренде или полноценном трансфере идёт речь.

Стоимость Рандаля Коло-Муани, по оценке портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро. Контракт форварда с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне игрок отметился двумя голами, проведя десять матчей.