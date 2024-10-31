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Чемпионат Италии. Серия А

Дорогостоящий Коло-Муани может сменить «ПСЖ» на топ-клуб Серии А в январе слухи

31 Октября 2024 • 05:57 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
1 1.45 X 5.00 2 7.00
02.11 19:00

У нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло-Муани может возникнуть вариант продолжения карьеры в Италии.

25-летний футболист недоволен отсутствием постоянной игровой практики в парижской команде, поэтому готов сменить обстановку уже в январе. Согласно информации L'Equipe, «Ювентус» заинтересован в зимнем подписании француза. Пока неясно, об аренде или полноценном трансфере идёт речь.

Стоимость Рандаля Коло-Муани, по оценке портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро. Контракт форварда с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до середины 2028 года.

В текущем сезоне игрок отметился двумя голами, проведя десять матчей.

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Ювентус ПСЖ Рандаль Коло-Муани трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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