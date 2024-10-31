​«Венеция» впервые в 21-м веке одержала волевую победу после дефицита в два гола

В итальянском чемпионате проходят матчи десятого тура, «Венеция» принимала дома «Удинезе» и очень неудачно начала матч, пропустив два мяча. Однако затем новичку Серии А удалось не только проснуться и сравнять счёт, но и выйти вперёд, так как «Удинезе» в начале второй половины встречи остался в меньшинстве.

Как оказалось, такого с «Венецией» в 21-м веке ещё не было, в последний раз подобное случилось 20 января 1999 года в игре против «Эмполи», тогда счёт также был 3:2. С тех пор «Венеция» сыграла 132 матча в высшей лиге итальянского чемпионата.

В следующем туре Серии А «Венеция» сыграет с «Интером».