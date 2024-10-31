​«Ювентус» вплотную приблизился к своему антирекорду

В итальянском чемпионате проходят матчи десятого тура, туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Пармой». Для «Ювентуса» это была уже шестнадцатая ничья в тридцати матчей Серии А, проведённых в 2024 календарном году.

Лишь однажды в истории «Ювентуса» был ещё более высокий показатель ничьих в календарном году, это было в далеком 1956-м. Тогда у «Ювентуса» было 17 ничьих, но впереди ещё есть немного времени, чтобы попытаться побить этот сомнительный рекорд.

В следующем туре Серии А туринцам предстоит сыграть в гостях с клубом схожих цветов - «Удинезе». Это случится в субботу, второго ноября.