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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» вплотную приблизился к своему антирекорду

31 Октября 2024 • 04:21 Комментировать
Ювентус
2:2
Парма

В итальянском чемпионате проходят матчи десятого тура, туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Пармой». Для «Ювентуса» это была уже шестнадцатая ничья в тридцати матчей Серии А, проведённых в 2024 календарном году.

Лишь однажды в истории «Ювентуса» был ещё более высокий показатель ничьих в календарном году, это было в далеком 1956-м. Тогда у «Ювентуса» было 17 ничьих, но впереди ещё есть немного времени, чтобы попытаться побить этот сомнительный рекорд.

В следующем туре Серии А туринцам предстоит сыграть в гостях с клубом схожих цветов - «Удинезе». Это случится в субботу, второго ноября.  


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