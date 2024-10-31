​Томас Паласиос: «Мой прекрасный дебют»

В итальянском чемпионате проходят матч десятого тура, миланский «Интер», действующий чемпион страны, съездил в Эмполи и выиграл там со счетом 3:0. В составе миланского клуба дебютировал новый игрок - за десять минут до конца игры, когда всё уже было решено, Симоне Индзаги выпустил на поле вместо Стефана де Врея молодого Томаса Паласиоса. После игры дебютант прокомментировал свой дебют.

- Благодарен всем за этот прекрасный дебют в футболке «Интера». Сейчас я хочу использовать любой миг, чтобы учиться и расти тут, - цитирует слова Паласиоса fcinter1908.it.

В настоящий момент «Интер«» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре клубу предстоит сыграть дома с «Венецией». Это случится в воскресенье 3 ноября.