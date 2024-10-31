Фраттези: «Сделали то, что должны были сделать»

В итальянском чемпионате проходят матч десятого тура, миланский «Интер», действующий чемпион страны, съездил в Эмполи и выиграл там со счетом 3:0. Автором дубля стал полузащитник Давиде Фраттези, после матча он прокомментировал свой успех

- Мы сыграли хороший матч, хотя против «Эмполи» было нелегко, они хорошо закрывались даже после того, как остались в меньшинстве. Но после первого гола всё стало проще, - цитирует слова игрока fcinter1908.it.

В настоящий момент «Интер«» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре клубу предстоит сыграть дома с «Венецией». Это случится в воскресенье 3 ноября.