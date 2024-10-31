Мотта объяснил осечку «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта поделился мыслями о матче против «Пармы», который завершился вничью (2:2).

Туринцы дважды уступали в счёте, но оба раза смогли отыграться – отличились Уэстон Маккенни и Тимоти Веа. Вырвать победу хозяевам поля так и не удалось – вторая подряд ничья в Серии А.

«Мы слишком много позволяли «Парме». У нас было достаточно голевых моментов, но нельзя позволять соперникам так часто угрожать нашим воротам в контратаках. Были и хорошие, и плохие отрезки. Нужно быть последовательнее. Мы должны постоянно придерживаться нашего стиля, чтобы непрерывно оказывать давление на оппонентов», – сказал в интервью Sky Sport Мотта.