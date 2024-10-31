«Аталанта» ворвалась в топ-3, разгромив «Монцу»

В 10-м туре чемпионата Италии «Аталанта» и «Монца» удивили слабой игрой впереди, из-за чего моментов у ворот возникало откровенно мало. На 59-й минуте Милан Джурич поверг в шок трибуны классным завершением атаки, вот только судьи усмотрели вне игры. А вскоре уже «Аталанта» отправила мяч в сетку и сделала это по правилам. Матео Ретеги помог отличиться Лазару Самарджичу - 1:0. После гола команды наконец-то заиграли, а перед финальным свистком Давиде Дзаппакоста снял все вопросы дальним выстрелом - 2:0.

«Аталанта» ворвалась в тройку лучших команд, соперник же делит второе место с конца.