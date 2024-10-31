«Аталанта» ворвалась в топ-3, разгромив «Монцу»

В 10-м туре чемпионата Италии «Аталанта» и «Монца» удивили слабой игрой впереди, из-за чего моментов у ворот возникало откровенно мало. На 59-й минуте Милан Джурич поверг в шок трибуны классным завершением атаки, вот только судьи усмотрели вне игры. А вскоре уже «Аталанта» отправила мяч в сетку и сделала это по правилам. Матео Ретеги помог отличиться Лазару Самарджичу - 1:0. После гола команды наконец-то заиграли, а перед финальным свистком Давиде Дзаппакоста снял все вопросы дальним выстрелом - 2:0.
«Аталанта» ворвалась в тройку лучших команд, соперник же делит второе место с конца.
Протокол игры
|(1:0) Самарджич Лазар70'
|(2:0) Дзаппакоста Давиде88'
Карнесекки Марко•Джимсити Берат• 54'Хин Исак•Колашинац Сеад• 56'Белланова Рауль57' (Дзаппакоста Давиде (57') •Руджери Маттео57' (Куадрадо Хуан (57') •Эдерсон Хонорато•Де Рон Мартен•Де Кетеларе Шарль66' (Дзаньоло Николо (66') •Лукман Адемола46' (Самарджич Лазар (46') •Ретеги Матео90' (Коссуну Одилон (90')
Турати Стефано•Д'Амброзио Данило86' (Форсон Омари (86') •Мари Пабло•Кальдирола Лука• 82'Перейра Педру II•Кирьякопулос Георгиос•Бьянко Алессандро•Пессина Маттео73' (Валоти Матиа (73') • 90'Мота Дани73' (Мальдини Даниэль (73') • 77'Виньято Самуэле73' (Капрари Джанлука (73') •Марич Мирко46' (Джурич Милан II (46')
30 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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