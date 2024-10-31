Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» ворвалась в топ-3, разгромив «Монцу»

31 Октября 2024 • 00:40 Комментировать (1)
Аталанта
2:0
Монца
окончен

В 10-м туре чемпионата Италии «Аталанта» и «Монца» удивили слабой игрой впереди, из-за чего моментов у ворот возникало откровенно мало. На 59-й минуте Милан Джурич поверг в шок трибуны классным завершением атаки, вот только судьи усмотрели вне игры. А вскоре уже «Аталанта» отправила мяч в сетку и сделала это по правилам. Матео Ретеги помог отличиться Лазару Самарджичу - 1:0. После гола команды наконец-то заиграли, а перед финальным свистком Давиде Дзаппакоста снял все вопросы дальним выстрелом - 2:0.

«Аталанта» ворвалась в тройку лучших команд, соперник же делит второе место с конца.

Протокол игры  
Аталанта2:0Монца
(1:0) Самарджич Лазар70'  
(2:0) Дзаппакоста Давиде88'  
Карнесекки МаркоДжимсити Берат  54'Хин ИсакКолашинац Сеад  56'Белланова Рауль 57' (Дзаппакоста Давиде ( 57') Руджери Маттео 57' (Куадрадо Хуан ( 57') Эдерсон ХоноратоДе Рон МартенДе Кетеларе Шарль 66' (Дзаньоло Николо ( 66') Лукман Адемола 46' (Самарджич Лазар ( 46') Ретеги Матео 90' (Коссуну Одилон ( 90')
Запасные: Сулемана ИбрахимТолой РафаэлПатрисиу РуйПашалич МариоГодфри БенПалестра МаркоРосси Франческо
Турати СтефаноД'Амброзио Данило 86' (Форсон Омари ( 86') Мари ПаблоКальдирола Лука  82'Перейра Педру IIКирьякопулос ГеоргиосБьянко АлессандроПессина Маттео 73' (Валоти Матиа ( 73'  90') Мота Дани 73' (Мальдини Даниэль ( 73'  77') Виньято Самуэле 73' (Капрари Джанлука ( 73') Марич Мирко 46' (Джурич Милан II ( 46')
Запасные: Постильоне НикколоИццо АрмандоПицциньякко СемуэльМацца АндреаКарбони АндреаЧиурриа Патрик
30 октября. Стадион "Гевисс Стэдиум".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Монца

Новости по матчу

29 Октября
23:35
Хорошая ставка и прогноз на матч Аталанта — Монца Серии А — 30 октября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
intermerdano
31 Октября 2024 в 01:05
Гасп, давно не виделись 😊
Ответить
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ «Золотой мяч» 2024 года: сколько денег получит победитель? Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Стало известно, откуда «Реал» узнал о победе Родри в голосовании за «Золотой мяч»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус
Спортивные новости
«Локомотив» упрочил лидерство на Западе, победив на выезде СКА «Трактор» не оставил шансов «Сибири» в матче КХЛ Ольховский отреагировал на поражение Медведева от Попырина Медведев неожиданно уступил Попырину в Париже Канарейкин ответил, сможет ли Шипачёв набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Эмполи Эмполи
Интер Милан Интер Милан
0
3
6.80 4.70 1.40
Видео
Окончен
Венеция Венеция
Удинезе Удинезе
3
2
2.65 3.45 2.50
Видео
Окончен
Аталанта Аталанта
Монца Монца
2
0
1.36 4.90 7.80
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Парма Парма
2
2
1.39 4.60 7.60
Видео
31.10.24 в 20:30
Дженоа Дженоа
Фиорентина Фиорентина
3.20 3.60 2.08
Видео
31.10.24 в 22:45
Рома Рома
Торино Торино
1.81 3.65 4.10
Видео
31.10.24 в 22:45
Комо Комо
Лацио Лацио
2.80 3.35 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Октября
00:40 · Италия. Серия А
«Аталанта» ворвалась в топ-3, разгромив «Монцу» 1
00:38 · Италия. Серия А
«Ювентус» снова напропускал мячей и не смог победить 3
30 Октября
23:22 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги прокомментировал крупную победу «Интера»
23:02 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес недоволен своей позицией в голосовании за «Золотой мяч» 1
22:26 · Италия. Серия А
«Венеция» ушла с последнего места, одолев «Удинезе» с 0:2
22:25 · Италия. Серия А
​Мерет близок к продлению контракта с «Наполи»
22:24 · Италия. Серия А
«Интер» за тайм разгромил «Эмполи»
22:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Парма»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
20:00 · Италия. Серия А
«Эмполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
18:34 · Италия. Серия А
«Барселона» продолжает следить за Леау слухи
18:32 · Италия. Серия А
Названа главная проблема в переговорах Кварацхелии по новому контракту
17:43 · Италия. Серия А
​Юрич: «Об отставке не думаю»
15:25 · Италия. Серия А
«Рома» отказалась от Тухеля
11:24 · Италия. Серия А
Кассано нашёл нового главного тренера в «Рому»
04:37 · Италия. Серия А
​Кварацхелия: «У меня отличные отношения с Ромелу»
04:26 · Италия. Серия А
​Де Лаурентис: «Победы в Милане никогда не бывают банальными»
04:19 · Италия. Серия А
​Ди Лоренцо: «Посвящаем победу Марадоне»
04:10 · Италия. Серия А
​Кварацхелия: «Давно мечтал об этом»
04:05 · Италия. Серия А
Фонсека ответил, верит ли в чемпионство «Милана»
03:59 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Нет конфликта с Леау»
03:43 · Италия. Серия А
​Орсолини повторил рекорд «Болоньи»
03:31 · Италия. Серия А
​Мората: «Таков футбол»
02:18 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Без меня «Тоттенхэм» не добился того, что было при мне»
01:58 · Италия. Серия А
Фонсека: «Милан» контролировал матч, но голы забивал «Наполи»
01:31 · Италия. Серия А
Конте прокомментировал успех «Наполи» в Серии А
Все новости