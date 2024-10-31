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«Ювентус» снова напропускал мячей и не смог победить

31 Октября 2024 • 00:38 Комментировать (3)
Ювентус
2:2
Парма
окончен

Пропустивший только один гол на старте сезона Серии А «Ювентус» в прошлом туре получил четыре мяча в свои ворота от «Интера», а в игре с «Пармой» также сыграл неважно в обороне.

На третьей минуте подача на дальнюю штангу, скидка Ботонда Балога головой и удар головой же от Энрико дель Прато - 0:1. Хорошая передача на левый край, подача от Тимоти Веа, пробил в угол Уэстон Маккенни, вратарь мяч отразил, Душан Влахович добивал наверняка, но не попал в створ. После розыгрыша углового последовала подача от Веа и удар головой отклеившегося от защитника Маккенни - точно в угол, 1:1. Убежал в контратаку Влахович, отдал на ход Маркусу Тюраму, который с левой ноги, войдя в штрафную площадь, пробил выше перекладины. Деннис Ман поборолся за мяч в чужой штрафной площади, ушёл в сторону, выкатил назад под удар Симону Зому, который пробил в касание с правой ноги, мяч попал в руку голкиперу, а ещё и Мануэль Локателли подкат выполнил, но игровой снаряд в сетке оказался - 1:2.

Вскоре после перерыва потерял мяч Войо Кулибали, через центральную зону протащил мяч Тюрам, отдал на угол штрафной площади, Франсишку Консейсау прострел выполнил, а Веа мяч в ворота переправил - 2:2. Невероятный шанс у Габриэля Шарпантье выдался, он вышел один на один с вратарем «Ювентуса», который сократил угол, не дал себя обыграть и отразил удар.

Туринцы снова сыграли вничью и идут на четвертом месте, «Парма» - на 13-м.

Протокол игры  
Ювентус2:2Парма
  3'Дель Прато Энрико (0:1)
(1:1) Маккенни Уэстон31'  
  38'Зом Симон (1:2)
(2:2) Веа Тимоти50'  
Ди Грегорио МикелеКамбьясо АндреаГатти ФедерикоДанило ЛуисКабаль Хуан 59' (Савона Николо ( 59') Маккенни Уэстон 71' (Копмейнерс Тëн ( 71') Локателли МануэльТюрам Кефрен 84' (Фаджоли Николо ( 84') Консейсау Франсишку  58'Влахович Душан  47'Веа Тимоти 59' (Йылдыз Кенан ( 59')
Запасные: Аджич ВасилиеГил ХавьерПинсольо КарлоПерин МаттиаКалюлю ПьерМбангула СамюэльРухи Юнас
Судзуки ДзионЭно АнтониДель Прато ЭнрикоБалог БотондКулибали ВойоКейта Мандела 46' (Эрнани Азеведо ( 46'Камара Дрисса 74') Бернабе АдрианМан Деннис 84' (Канчелльери Маттео ( 84') Зом СимонМихэйлэ Валентин 69' (Шарпантье Габриэль ( 69') Бонни Анж-Йоан 69' (Алмквист Понтус ( 69')
Запасные: Чичисола ЛеандроЭстевес НауэльВалери ЭмануэлеМохаммед Анас ХаджБенедычак АдрианВаленти ЛаутароОсорио ЙорданЛеони ДжованниКорви Эдоардо
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Парма

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Комментарии (3) Все комментарии
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Juventissimo
31 Октября 2024 в 01:03
Идём на рекорд! Даёшь дома ничьи - зато ноль в графе проигрышей.) А по делу - ничего страшного, строимся, как выходит, играем пока, как можем, зимой докупим в состав пару-тройку игроков и будем догонять первое место из зоны Евролиги:) Forza Juventus!
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sly_Fellow
31 Октября 2024 в 00:52
В команде нет форварда. В команде нет центрального защитника. Глубины состава не хватает, напродавали, что заявка неполная, трамвы, еле бегают уже. Какие тут 2 фронта. Влахович-это вообще тип лотерейный, Мотте нужно думать кого вместо него ставить, сегодня играл в роли дерева. Мотте нужно думать как автобусы обыгрывать. Стандарты, угловые, дальние удары - на двойку. Пора бросать силы на Серию А а в ЛЧ как пойдёт
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intermerdano
31 Октября 2024 в 00:48
Приключения в мире ничьих продолжаются.
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