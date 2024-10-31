«Ювентус» снова напропускал мячей и не смог победить

Пропустивший только один гол на старте сезона Серии А «Ювентус» в прошлом туре получил четыре мяча в свои ворота от «Интера», а в игре с «Пармой» также сыграл неважно в обороне.

На третьей минуте подача на дальнюю штангу, скидка Ботонда Балога головой и удар головой же от Энрико дель Прато - 0:1. Хорошая передача на левый край, подача от Тимоти Веа, пробил в угол Уэстон Маккенни, вратарь мяч отразил, Душан Влахович добивал наверняка, но не попал в створ. После розыгрыша углового последовала подача от Веа и удар головой отклеившегося от защитника Маккенни - точно в угол, 1:1. Убежал в контратаку Влахович, отдал на ход Маркусу Тюраму, который с левой ноги, войдя в штрафную площадь, пробил выше перекладины. Деннис Ман поборолся за мяч в чужой штрафной площади, ушёл в сторону, выкатил назад под удар Симону Зому, который пробил в касание с правой ноги, мяч попал в руку голкиперу, а ещё и Мануэль Локателли подкат выполнил, но игровой снаряд в сетке оказался - 1:2.

Вскоре после перерыва потерял мяч Войо Кулибали, через центральную зону протащил мяч Тюрам, отдал на угол штрафной площади, Франсишку Консейсау прострел выполнил, а Веа мяч в ворота переправил - 2:2. Невероятный шанс у Габриэля Шарпантье выдался, он вышел один на один с вратарем «Ювентуса», который сократил угол, не дал себя обыграть и отразил удар.

Туринцы снова сыграли вничью и идут на четвертом месте, «Парма» - на 13-м.