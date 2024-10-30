Симоне Индзаги прокомментировал крупную победу «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги матча против «Эмполи» (3:0).

«Нерадзурри» взяли верх в поединке десятого тура Серии А благодаря дублю Давиде Фраттези и точному удару Лаутаро Мартинеса.

«Ребята отлично проявили себя, справились с непростой задачей. Мы недостаточно быстро работали с мячом в первом тайме, и я сказал игрокам не сбавлять обороты, поскольку рано или поздно соперники должны были устать. Очень важная победа после прошлого матча [4:4 с «Ювентусом»], в котором мы заслуживали большего», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Индзаги.

«Интер» занимает вторую строчку в Серии А. Отставание от «Наполи» составляет два очка.