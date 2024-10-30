Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес недоволен своей позицией в голосовании за «Золотой мяч»

30 Октября 2024 • 23:02 Комментировать
Интер Милан
...
Венеция
03.11 22:45

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес считает, что заслуживал большего.

Аргентинец занял седьмое место по итогам голосования. Обладателем престижной награды стал Родри из «Манчестер Сити», а вторая и третья позиции остались за Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом, которые представляют мадридский «Реал».

«Честно говоря, я ожидал большего, чем седьмое место. Иногда эти награды несправедливы. Я буду усердно работать, чтобы улучшить позицию в будущем», – заявил в разговоре с DAZN 27-летний форвард «нерадзурри», ставший победителем Серии А и Кубка Америки, а также выигравший бомбардирскую гонку в обоих турнирах.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Золотой Мяч Лаутаро Мартинес ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ВЕНЕЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Месси отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в «эль класико» Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ «Золотой мяч» 2024 года: сколько денег получит победитель? Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
«Локомотив» упрочил лидерство на Западе, победив на выезде СКА «Трактор» не оставил шансов «Сибири» в матче КХЛ Ольховский отреагировал на поражение Медведева от Попырина Медведев неожиданно уступил Попырину в Париже Канарейкин ответил, сможет ли Шипачёв набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Эмполи Эмполи
Интер Милан Интер Милан
0
3
6.80 4.70 1.40
Видео
Окончен
Венеция Венеция
Удинезе Удинезе
3
2
2.65 3.45 2.50
Видео
Перерыв
Аталанта Аталанта
Монца Монца
0
0
1.36 4.90 7.80
Видео
Перерыв
Ювентус Ювентус
Парма Парма
1
2
1.39 4.60 7.60
Видео
31.10.24 в 20:30
Дженоа Дженоа
Фиорентина Фиорентина
3.20 3.60 2.08
Видео
31.10.24 в 22:45
Рома Рома
Торино Торино
1.81 3.65 4.10
Видео
31.10.24 в 22:45
Комо Комо
Лацио Лацио
2.80 3.35 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Октября
23:22 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги прокомментировал крупную победу «Интера»
23:02 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес недоволен своей позицией в голосовании за «Золотой мяч»
22:26 · Италия. Серия А
«Венеция» ушла с последнего места, одолев «Удинезе» с 0:2
22:25 · Италия. Серия А
​Мерет близок к продлению контракта с «Наполи»
22:24 · Италия. Серия А
«Интер» за тайм разгромил «Эмполи»
22:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Парма»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
20:00 · Италия. Серия А
«Эмполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
18:34 · Италия. Серия А
«Барселона» продолжает следить за Леау слухи
18:32 · Италия. Серия А
Названа главная проблема в переговорах Кварацхелии по новому контракту
17:43 · Италия. Серия А
​Юрич: «Об отставке не думаю»
15:25 · Италия. Серия А
«Рома» отказалась от Тухеля
11:24 · Италия. Серия А
Кассано нашёл нового главного тренера в «Рому»
04:37 · Италия. Серия А
​Кварацхелия: «У меня отличные отношения с Ромелу»
04:26 · Италия. Серия А
​Де Лаурентис: «Победы в Милане никогда не бывают банальными»
04:19 · Италия. Серия А
​Ди Лоренцо: «Посвящаем победу Марадоне»
04:10 · Италия. Серия А
​Кварацхелия: «Давно мечтал об этом»
04:05 · Италия. Серия А
Фонсека ответил, верит ли в чемпионство «Милана»
03:59 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Нет конфликта с Леау»
03:43 · Италия. Серия А
​Орсолини повторил рекорд «Болоньи»
03:31 · Италия. Серия А
​Мората: «Таков футбол»
02:18 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Без меня «Тоттенхэм» не добился того, что было при мне»
01:58 · Италия. Серия А
Фонсека: «Милан» контролировал матч, но голы забивал «Наполи»
01:31 · Италия. Серия А
Конте прокомментировал успех «Наполи» в Серии А
00:58 · Италия. Серия А
«Наполи» впервые с чемпионского сезона выиграл пять матчей подряд 1
00:40 · Италия. Серия А
7 очков отрыва: «Наполи» не заметил сопротивления «Милана» 5
Все новости