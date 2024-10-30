Лаутаро Мартинес недоволен своей позицией в голосовании за «Золотой мяч»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес считает, что заслуживал большего.

Аргентинец занял седьмое место по итогам голосования. Обладателем престижной награды стал Родри из «Манчестер Сити», а вторая и третья позиции остались за Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом, которые представляют мадридский «Реал».

«Честно говоря, я ожидал большего, чем седьмое место. Иногда эти награды несправедливы. Я буду усердно работать, чтобы улучшить позицию в будущем», – заявил в разговоре с DAZN 27-летний форвард «нерадзурри», ставший победителем Серии А и Кубка Америки, а также выигравший бомбардирскую гонку в обоих турнирах.