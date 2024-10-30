«Венеция» ушла с последнего места, одолев «Удинезе» с 0:2

В 10-м туре Серии А «Удинезе» гостил у худшей команды сезона, «Венеции», и претендовал на чистое третье место. Несмотря на такую разницу в турнирной таблице, игра получилась событийной с неожиданной развязкой.
В середине первого тайма гости забили два гола с интервалом в пять минут после ударов Санди Ловрича из пределов штрафной и Икера Браво издали. Йоэль Похьянпало вернул интригу на 41-й минуте, реализовав пенальти не без шансов для вратаря. Сулейман Туре был удален за фол последней надежды, и тут же «Удинезе» пропустил во второй раз, когда Ханс Николусси запустил мяч в сетку со штрафного. В концовке еще один 11-метровый, и Похьянпало реализовал свой шанс - 3:2.
«Венеция» делит второе место с конца, соперник - четвертое.
Протокол игры
|19'Ловрич Санди (0:1)
|25'Браво Икер (0:2)
|(1:2) Похьянпало Йоэль41'
|(2:2) Николусси Кавилья Ханс56'
|(3:2) Похьянпало Йоэль87'
Станкович Филип•Альтаре Джорджо80' (Сверко Марин (80') •Свобода Михаэль•Хапс Ридгесиано• 70'Кандела Антонио46' (Дзампано Франческо (46') •Эллертссон Микаэль-Эгиль•Николусси Кавилья Ханс 11'74' (Гиткьяер Кристиан (74') •Дункан Альфред•Йебоа Джон46' (Ористанио Гаэтано (46') •Бузио Джанлука74' (Андерсен Магнус II (74') •Похьянпало Йоэль
Окойе Мадука•Джанетти Лаутаро 40'64' (Саррага Ойер (64') •Бийол Яка•Туре Сулейман• 53'Эхизибуэ Кингсли•Ловрич Санди79' (Товен Флорьян (79') •Карлстрём Йеспер•Пайеро Мартин• 17'Камара Хассан63' (Земура Джордан (63') •Браво Икер55' (Кабаселе Кристиан (55') •Лукка Лоренцо79' (Дэвис Кинан (79')
30 октября. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".
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