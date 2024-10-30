«Венеция» ушла с последнего места, одолев «Удинезе» с 0:2

В 10-м туре Серии А «Удинезе» гостил у худшей команды сезона, «Венеции», и претендовал на чистое третье место. Несмотря на такую разницу в турнирной таблице, игра получилась событийной с неожиданной развязкой.

В середине первого тайма гости забили два гола с интервалом в пять минут после ударов Санди Ловрича из пределов штрафной и Икера Браво издали. Йоэль Похьянпало вернул интригу на 41-й минуте, реализовав пенальти не без шансов для вратаря. Сулейман Туре был удален за фол последней надежды, и тут же «Удинезе» пропустил во второй раз, когда Ханс Николусси запустил мяч в сетку со штрафного. В концовке еще один 11-метровый, и Похьянпало реализовал свой шанс - 3:2.

«Венеция» делит второе место с конца, соперник - четвертое.