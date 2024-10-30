​Мерет близок к продлению контракта с «Наполи»

Итальянский «Наполи» одержал важнейшую победу в Милане, выиграв во вторник у «Милана» со счётом 2:0. Очень хорошо провёл матч голкипер неаполитанского клуба Алекс Мерет, который несколько раз спасал свою команду. И теперь, как сообщает Sky Sport Italia, «Наполи» поднажал на вопрос продления контрактов с ведущими игроками. В самое ближайшее время подобное предложение, со значительно улучшенными финансовыми показателями, получит и Мерет.

- Мы хорошо идём, но пока рано говорить о Скудетто. Пока мы просто думаем от матча к матчу, - заявил после вчерашнего матча голкипер «Наполи».

Напомним, что Мерет перебрался в «Наполи» в 2018 году.