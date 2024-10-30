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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» за тайм разгромил «Эмполи»

30 Октября 2024 • 22:24 Комментировать
Эмполи
0:3
Интер Милан

В 10-м туре Серии А «Интер» играл в гостях у «Эмполи» и не испытал проблем.

На 13-й минуте после подачи со штрафного у миланцев мяч от головы Ардиана Исмайли полетел в створ, и голкипер блестяще среагировал. Лаутаро Мартинес отдал пас к правому углу штрафной, а там Маттео Дармиан выиграл борьбу у оппонента, после чего вырвался на рандеву с голкипером и уверенно переиграл его, но гол отменили из-за игры рукой автора удара. На 31-й минуте Саба Гогличидзе сыграл очень грубо и был удален с поля. Димарко с углового навесил в центр к линии вратарской, откуда Мартинес без сопротивления пробил рядом с правой штангой.

На 50-й минуте Алессандро Бастони с левого фланга навесил в дальнюю часть штрафной на Дармиана, а тот от лицевой сбросил мяч немного назад на Давиде Фраттези, который по интересной траектории пробил в левый верхний угол, и мяч от перекладины влетел в цель - 0:1. Со штрафного Барелла навесил в центр к линии вратарской, а там верховое единоборство выиграл Мартинес и пробил точно в кипера. Вскоре классную комбинацию разыграли миланцы, в ходе которой Мартинес получил мяч в штрафной и выполнил скидку немного назад на Фраттези, а тот с 17 метров пробил точнёхонько в левый нижний угол - 0:2. Голкипер «Эмполи» грубейшим образом ошибся с передачей и отправил мяч на Николо Бареллу, который от линии штрафной отдал пас на левый край Мартинесу, а тот в одно касание низом пробил в дальний угол - 0:3.

«Интер» остается вторым с отставанием в четыре очка от «Наполи». «Эмполи» - 11-й.

Протокол игры  
Эмполи0:3Интер Милан
  50'Фраттези Давиде (0:1)
  67'Фраттези Давиде (0:2)
  79'Мартинес Лаутаро (0:3)
Васкес ДэвисГогличидзе Саба  31'Исмайли АрдианВити МаттиаГьяси Эммануэль 77' (Самбья Саломон ( 77') Какаче Либерато  38'Мале Юссеф 57' (Пеццелла Джузеппе ( 57') Анджорин Фаустино 57' (Хендерсон Лиам ( 57') Фаццини ЯкопоСольбаккен Ола 46' (Де Шильо Маттиа ( 46') Коломбо Лоренцо 66' (Пеллегри Пьетро ( 66')
Запасные: Хаас НиколасГрасси АльбертоСегетти ЯкопоБранколлини ФедерикоКонате ИсмаэльМариануччи ЛукаЭконг ЭммануэльБелардинелли Лука
Зоммер ЯннБиссекк Янн-АурельДе Врей Стефан 81' (Паласиос Тьяго ( 81') Бастони Алессандро  62' 65' (Павар Бенжамен ( 65') Дармиан МаттеоФраттези ДавидеБарелла НиколоМхитарян Генрих 65' (Зелиньски Пётр ( 65') Димарко Федерико 65' (Дюмфрис Дензел ( 65') Тюрам Маркус 74' (Тареми Мехди ( 74') Мартинес Лаутаро
Запасные: Беренбрух ТомасАрнаутович МаркоМартинес ХосепАслани КристьянБушанан ТажонДи Дженнаро РаффаэлеКорреа Хоакин
30 октября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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