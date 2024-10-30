«Барселона» продолжает следить за Леау

Вингер «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как стало известно Diario Sport, «Барселона» по-прежнему заинтересована в услугах 25-летнего португальца. По данным источника, каталонцы следят за ситуацией игрока, у которого в последнее время есть пробелы с главным тренером «Милана».

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором четырех результативных передач.

Контракт португальского футболиста с «Миланом» рассчитан до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 75 миллионов евро.