Названа главная проблема в переговорах Кварацхелии по новому контракту

«Наполи» ведёт переговоры с атакующим полузащитником Хвичей Кварацхелией. Клуб итальянской Серии А предлагает Кварацхелии базовую зарплату в 5 миллионов евро в год и дальнейшим ростом, но не выше 8 миллионов. При этом сторона игрока запрашивает рост оклада Хвичи с третьего сезона до 8-9 миллионов евро.

Но главной проблемой является требование Кварацхелии о включении в контракт опции выкупа в 80 миллионов евро. «Наполи» же хочет не прописывать клаузулу в соглашении, либо поднять её до более высокой суммы по сравнению с запросом грузина. Обо всём этом на своём сайте рассказывает журналист Джанлука ди Марцио.