​Юрич: «Об отставке не думаю»

Хорватский специалист Иван Юрич - один из наиболее вероятных кандидатов на отставку в итальянском чемпионате серии А. Он очень неудачно работает с «Ромой», в связи с чем итальянская пресса уже множится слухами о том, что Юрьевич будет вскоре уволен - возможно, даже раньше, чем Паулу Фонсека из «Милана». Однако сам он пока что об этом не задумывается - по крайней мере на словах.

- Думаю ли я об отставке? Нет, не думаю, я просто работаю, а там - будь что будет, - цитирует слова Юрича derbyderbyderby.it.

В предыдущем своём матче в Серии А «Рома» проиграла «Фиорентине» с разгромным счётом 1:5.