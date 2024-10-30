«Рома» отказалась от Тухеля

В ближайшее время Иван Юрич может быть уволен из «Ромы». Команда показывает плохие результаты плюс, судя по всему, не всё гладко внутри коллектива.

Юрич принял «Рому» в середине сентября. Журналист Анджело Манджианте в комментарии для Radio Mana Mana Sport сообщил о том, что римский клуб отказался от кандидатуры Томаса Тухеля.

«Я точно знаю, что Тухель был заинтригован проектом «Ромы», но дверь для него была закрыта, и предпочтение было отдано Юричу. Когда я узнал об этом, у меня опустились руки», - сказал Манджианте.

Напомним, что недавно было объявлено о назначении Томаса Тухеля в сборной Англии. Немец приступит к работе с начала 2025 года.

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