Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» отказалась от Тухеля

30 Октября 2024 • 15:25 Комментировать

В ближайшее время Иван Юрич может быть уволен из «Ромы». Команда показывает плохие результаты плюс, судя по всему, не всё гладко внутри коллектива.

Юрич принял «Рому» в середине сентября. Журналист Анджело Манджианте в комментарии для Radio Mana Mana Sport сообщил о том, что римский клуб отказался от кандидатуры Томаса Тухеля.

«Я точно знаю, что Тухель был заинтригован проектом «Ромы», но дверь для него была закрыта, и предпочтение было отдано Юричу. Когда я узнал об этом, у меня опустились руки», - сказал Манджианте.

Напомним, что недавно было объявлено о назначении Томаса Тухеля в сборной Англии. Немец приступит к работе с начала 2025 года.

Тренер «Ромы» подрался с футболистом в раздевалке

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рома Томас Тухель
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Анчелотти нарушил молчание после вручения «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Месси отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в «эль класико» «Золотой мяч» 2024 года: сколько денег получит победитель? Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ Месси высказался о результатах «Золотого мяча» Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
Сушинский оценил перспективы Шипачёва набрать 1000 очков за карьеру в КХЛ Терещенко рассказал, сможет ли Шипачёв добраться до отметки в 1000 очков за карьеру в КХЛ Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Рейнджерс» Дубли Галимова и Яшкина принесли «Ак Барсу» уверенную победу над «Металлургом» в КХЛ ЦСКА взял уверенный верх над «Торпедо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.10.24 в 20:30
Эмполи Эмполи
Интер Милан Интер Милан
6.80 4.70 1.40
Видео
30.10.24 в 20:30
Венеция Венеция
Удинезе Удинезе
2.65 3.45 2.50
Видео
30.10.24 в 22:45
Аталанта Аталанта
Монца Монца
1.36 4.90 7.80
Видео
30.10.24 в 22:45
Ювентус Ювентус
Парма Парма
1.39 4.60 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Октября
15:25 · Италия. Серия А
«Рома» отказалась от Тухеля
11:24 · Италия. Серия А
Кассано нашёл нового главного тренера в «Рому»
04:37 · Италия. Серия А
​Кварацхелия: «У меня отличные отношения с Ромелу»
04:26 · Италия. Серия А
​Де Лаурентис: «Победы в Милане никогда не бывают банальными»
04:19 · Италия. Серия А
​Ди Лоренцо: «Посвящаем победу Марадоне»
04:10 · Италия. Серия А
​Кварацхелия: «Давно мечтал об этом»
04:05 · Италия. Серия А
Фонсека ответил, верит ли в чемпионство «Милана»
03:59 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Нет конфликта с Леау»
03:43 · Италия. Серия А
​Орсолини повторил рекорд «Болоньи»
03:31 · Италия. Серия А
​Мората: «Таков футбол»
02:18 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Без меня «Тоттенхэм» не добился того, что было при мне»
01:58 · Италия. Серия А
Фонсека: «Милан» контролировал матч, но голы забивал «Наполи»
01:31 · Италия. Серия А
Конте прокомментировал успех «Наполи» в Серии А
00:58 · Италия. Серия А
«Наполи» впервые с чемпионского сезона выиграл пять матчей подряд 1
00:40 · Италия. Серия А
7 очков отрыва: «Наполи» не заметил сопротивления «Милана» 5
29 Октября
23:14 · Италия. Серия А
​Джордж Веа: «В моей стране мой «Золотой мяч» стал инструментом мира»
22:57 · Италия. Серия А
Фонсека объяснил, почему Пулишич и Леау остались в запасе
22:29 · Италия. Серия А
1 засчитанный гол Доргу из 3 позволил «Лечче» одолеть «Верону»
22:29 · Англия. Премьер-лига
«Милан» намерен продлить контракт с игроком, на которого претендует «Манчестер Сити»
22:22 · Италия. Серия А
«Болонья» прервала ничейную серию, переиграв «Кальяри»
22:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:13 · Италия. Серия А
​Джордж Веа: «Я выступал за «Милан», но обожал «Ювентус» и Платини»
21:56 · Италия. Серия А
​Скончался Чезаре Гуссони - один из лучших арбитров 70-х
21:50 · Италия. Серия А
«Без Леау» - «Милан» объявил состав на игру с «Наполи»
21:41 · Италия. Серия А
48-летний Тотти – о возобновлении карьеры: «Это не шутка»
Все новости