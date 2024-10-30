Кассано нашёл нового главного тренера в «Рому»

Бывший форвард «Ромы» Антонио Кассано высказался о наставнике «волков» Иване Юриче.

«Команда под руководством Юрича выглядит плохо. Не могу понять, что они нашли в нем. Надеюсь, римляне пригласят Роберто Манчини. У него точно есть яйца», - передает слова Кассано Football-Italia.

Напомним, что в последнем поединке Серии А римский коллектив на выезде разгромно проиграл «Фиорентине» со счетом 1:5.

«Рома» провально проводит первую половину сезона чемпионата Италии. После девяти туров Серии А римский коллектив набрал десять баллов и располагается лишь на 12-й строчке в турнирной таблице.