​Кварацхелия: «У меня отличные отношения с Ромелу»

В итальянском чемпионате начались матчи десятого тура, «Милан» принимал дома «Наполи» и проиграл со счётом 0:2. По мячу в этой игре забили Ромелу Лукаку и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия. После игры он прокомментировал успех, а также похвалил партнёра по команде.

- У меня отличное взаимопонимание с Ромелу на поле, он очень скромен и трудолюбив. Я ему уже сказал, что Неаполь живёт футболом и он, кажется, это прекрасно понял, - цитирует слова Кварацхелии pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А лидирующему в турнирной таблице «Наполи» предстоит сыграть с «Аталантой».