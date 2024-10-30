​Де Лаурентис: «Победы в Милане никогда не бывают банальными»

В итальянском чемпионате начались матчи десятого тура, «Милан» принимал дома «Наполи» и проиграл со счётом 0:2. Оба мяча неаполитанцы забили в первом тайме и удержали итоговое преимущество до самого конца матча. Президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис очень рад подобному итогу матча, он заявил, что победа в Милане «не бывает банальной».

- Все молодцы! Победы в Милане никогда не бывают банальными! Форца «Наполи»!, - написал в социальных сетях президент клуба.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А лидирующему в турнирной таблице «Наполи» предстоит сыграть с «Аталантой».