​Ди Лоренцо: «Посвящаем победу Марадоне»

В итальянском чемпионате начались матчи десятого тура, «Милан» принимал дома «Наполи» и проиграл со счётом 0:2. Капитан неаполитанцев Джованни ди Лоренцо объявил, что команда решила посвятить победу Диего Марадоне - величайшему игроку в истории клуба, с которым связаны первые два титула в истории «Наполи».

- Завтра - день рождения Марадоны, мы решили посвятить эту победу ему. Обнимаем и передаём привет его семье, - цитирует слова ди Лоренцо calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А лидирующему в турнирной таблице «Наполи» предстоит сыграть с «Аталантой».