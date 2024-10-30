​Кварацхелия: «Давно мечтал об этом»

В итальянском чемпионате начались матчи десятого тура, «Милан» принимал дома «Наполи» и проиграл со счётом 0:2. Второй гол в этом матче забил грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, который нанёс меткий удар из-за пределов штрафной площади. Он признался, что давно мечтал забить на «Сан-Сиро».

- Я очень доволен. Давно ждал этот момент. Скудетто? Мы верим в то, что снова выиграем его. Но очевидно, нужно много работать, - цитирует слова Кварацхелии pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А лидирующему в турнирной таблице «Наполи» предстоит сыграть с «Аталантой».