Фонсека ответил, верит ли в чемпионство «Милана»

«Милан» уступил «Наполи» в домашнем поединке Серии А (0:2).

Отставание «россонери» от лидера турнирной таблицы – того же «Наполи» – теперь составляет 11 очков. При этом у команды Паулу Фонсеки остаётся один матч в запасе.

«Скудетто? Я не знаю случаев, когда кто-то выигрывал чемпионат после девяти туров. Но меня беспокоит то, какие голы мы пропускаем. Нельзя позволять подобное в матчах с такими соперниками, как «Наполи», – заявил в послематчевой беседе со СМИ португальский рулевой.

2 ноября «Милан» сыграет на выезде с «Монцей». В настоящий момент «россонери» занимают восьмую строчку с 14 набранными баллами.