​Фонсека: «Нет конфликта с Леау»

В итальянском чемпионате начались матчи десятого тура, «Милан» принимал дома «Наполи» и проиграл со счётом 0:2. Португальский нападающий Рафаэл Леау начал матч на скамейке запасных, что подлило масла в огонь о возможном конфликте между ним и соотечественником - главным тренером «Милана» Паулу Фонсекой. Но тот отрицает это:

- Я не хочу вдаваться в подробности. Могу лишь сказать, что у меня индивидуальный подход к каждому игроку. Между нами нет никакого конфликта, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть в гостях с «Монцей».