​Орсолини повторил рекорд «Болоньи»

В итальянском чемпионате начались матчи десятого тура, «Болонья» сыграла на Сардинии с «Кальяри», выиграв со счётом 2:0. Первый мяч в этой игре забил Риккардо Орсолини, который тем самым повторил клубный рекорд в эру трёх очков за победу, то есть с 1994 года.

Для нападающего забитый мяч стал 29-м в истории выступлений за «Болонью» в Серии А, тем самым он сравнялся со знаменитым Джузеппе Синьори, который доселе единолично лидировал по этому параметру.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Болонья» примет в домашних условиях «Лечче», это случится в субботу, второго ноября.