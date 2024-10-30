​Мората: «Таков футбол»

В итальянском чемпионате начались матчи десятого тура, «Милан» принимал «Наполи» и проиграл со счётом 0:2, пропустив два мяча в первом же тайме. Всё мог изменить незасчитанный в самом начале второй половины встречи гол Альваро Мораты, но этого не случилось. Испанский нападающий философски отнёсся к неудаче.

- Таков футбол. В некоторые моменты матча у нас получалось хорошо играть, но у них получилось лучше реализовать свои моменты. Важно продолжать работать, - цитирует слова Мораты pianetamilan.it.

В следующем туре «Милану» предстоит сыграть в гостях с «Монцей», это случится в субботу 2 ноября.