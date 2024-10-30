Фонсека: «Милан» контролировал матч, но голы забивал «Наполи»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека поделился мыслями о поражении в матче с «Наполи» (0:2).

«Россонери» уступили действующим лидерам турнирной таблицы в родных стенах. Победу коллективу Антонио Конте принесли голы Ромелу Лукаку и Хвичи Кварацхелии на 5-й и 43-й минутах.

«Я всегда несу ответственность за происходящее на поле. Мы постоянно пропускаем из-за ошибок, которых можно избежать. Очевидно, когда позволяешь «Наполи» забить на 5-й минуте, рассчитывать на результат непросто.

Если смотреть на содержание игры, то мы контролировали её ход, но голы забивал «Наполи». Мы хорошо отреагировали на неудачный старт, создали много моментов – против такого соперника это очень трудно», – цитирует Football Italia Фонсеку.