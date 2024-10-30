Конте прокомментировал успех «Наполи» в Серии А

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, что думает об успешном выступлении команды в Серии А.

Неаполитанцы одержали пятую победу кряду, одолев на выезде «Милан» (2:0). Сейчас команда Конте лидирует в турнирной таблице, опережая «Интер» на семь очков.

«То, чего мы достигли после первых десяти туров, – удивительно и прекрасно. Мы должны идти вперёд шаг за шагом, стараясь набрать как можно больше очков.

Перед началом сезона нашей целью было попадание в еврокубки. Это важно, если учесть, что «Наполи» впервые за 14 лет остался без евротурниров в этой кампании. Но не следует забывать, с чего мы начали. В прошлом сезоне отставание от первого места составило 41 очко.

Нынешний «Наполи» – одна из лучших команд, что были в моей карьере. Но мы должны быть готовы к возможным неудачам», – приводит журналист Николо Скира слова Конте.