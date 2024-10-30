«Наполи» впервые с чемпионского сезона выиграл пять матчей подряд

«Милан» не смог прервать победную серию «Наполи» в чемпионате Италии.

Команда Антонио Конте взяла верх в выездном поединке благодаря голам Ромелу Лукаку и Хвичи Кварацхелии, забитым на 5-й и 43-й минутах соответственно. Согласно данным Opta, «Наполи» одержал пять побед кряду в Серии А впервые с февраля 2023 года (тогда удалось выиграть восемь встреч подряд). По итогам того сезона неаполитанцы, возглавляемые Лучано Спаллетти, завоевали скудетто.

В настоящий момент «Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А с 25 набранными очками после десяти туров. Идущий вторым «Интер» отстаёт на семь баллов, но имеет одну игру в запасе.