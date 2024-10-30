7 очков отрыва: «Наполи» не заметил сопротивления «Милана»

В центральном матче 10-го тура Серии А «Милан» принимал набравший шикарный ход «Наполи». Несмотря на домашний стадион, хорошие последние результаты и лишние дни отдыха, «россонери» не смогли остановить футболистов Антонио Конте.

Уже на пятой минуте Андре-Франк Замбо-Ангисса выдал разрезающую передачу вперёд на ход Ромелу Лукаку, бельгиец протаранил защитника и поразил правый угол ворот соперника - 0:1. Юнус Муса у левого угла штрафной с отскоком от газона пробил в сантиметре от дальней штанги. Вскоре Саму Чуквуэзе издали зарядил в дальний угол, парировано. Джованни ди Лоренцо навесил, скорее всего, в любом случае мяч полетел в рамку, и кипер с трудом его вынес с ленточки. В конце тайма Хвича Кварацхелия коварно и сильно запустил мяч в правый угол ворот метров с 25 - 0:2.

Возобновилась игра голом «Милана», после подачи Чуквуэзе Альваро Мората головой отправил мяч в ближний угол, но счет остался прежним - вне игры. Ближе к концу игры голкипер хозяев выбил мяч на Рафаэла Леау, а тот метров с 20 стрельнул под перекладину - парировано.

После перерыва «Наполи» грамотно сыграл по результату и не допустил осечки. Команда лидирует с отрывом уже в семь очков от второго места, «Милан» - восьмой.Протокол игры