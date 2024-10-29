Бывший либерийский нападающий Джордж Веа в 1995 году перешёл из французского «ПСЖ» в итальянский «Милан» и в тот же год выиграл «Золотой мяч». Он считает, что его награда стала инструментом для мира в его стране, которая расположена в очень нестабильном и кровопролитным регионе Африки.

- Благодаря футболу я выбрался из нищеты. Должен поблагодарить всех своих тренеров. Они помогли мне добраться до «Золотого мяча». Для моей страны этот «Золотой мяч» стал инструментом мира, - цитирует слова Веа derbyderbyderby.it.

Свою карьеру Веа закончил в 2003 году. Впоследствии стал президентом Либерии.