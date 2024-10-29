Фонсека объяснил, почему Пулишич и Леау остались в запасе

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека прокомментировал выбор состава на матч с «Наполи».

Поединок стартовал в 22:45 по московскому времени. В основе «россонери» не оказалось ни Рафаэла Леау, ни Кристиана Пулишича, о чём журналисты спросили у португальского наставника в предматчевом интервью.

«Леау? Всё просто: я считаю, что лучше начать матч с Окафором в старте. Что касается Пулишича, то он не в форме, поэтому не смог выйти с первых минут. В этой роли выступит Лофтус-Чик, игрок с очень интересными качествами. Посмотрим, сможет ли Кристиан выйти на замену», – приводит Football Italia слова Фонсеки.

Следить за развитием событий в матче «Милан» – «Наполи» можно в текстовой трансляции от LiveResult.ru.