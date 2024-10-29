1 засчитанный гол Доргу из 3 позволил «Лечче» одолеть «Верону»

Аутсайдеры чемпионата Италии «Лечче» и «Верона» рубились, не жалея ни себя, ни соперника.

На 16-й минуте Гаспар Киалонга головой направил мяч в штангу. А все дальнейшие ключевые события прошли с участием Патрика Доргу. Фланговый защитник отправил мяч в сетку на 21-й минуте, но гол отменили из-за фола на Джексоне Тчатчуа. На 36-й минуте 19-летний футболист забил снова, но из положения вне игры. Тчатчуа был удален на 40-й минуте за прыжок сзади в Доргу.

Настырный Доргу забил снова на 51-й минуте, судья усмотрел там вне игры, но ВАР исправил ошибку - 1:0. Наконец, на 82-й минуте за фол на датчанине вторую желтую карточку получил Реда Белахяне.

«Верона» ушла с последнего места и делит третье с конца, соперник - 13-е.