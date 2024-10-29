1 засчитанный гол Доргу из 3 позволил «Лечче» одолеть «Верону»

Аутсайдеры чемпионата Италии «Лечче» и «Верона» рубились, не жалея ни себя, ни соперника.
На 16-й минуте Гаспар Киалонга головой направил мяч в штангу. А все дальнейшие ключевые события прошли с участием Патрика Доргу. Фланговый защитник отправил мяч в сетку на 21-й минуте, но гол отменили из-за фола на Джексоне Тчатчуа. На 36-й минуте 19-летний футболист забил снова, но из положения вне игры. Тчатчуа был удален на 40-й минуте за прыжок сзади в Доргу.
Настырный Доргу забил снова на 51-й минуте, судья усмотрел там вне игры, но ВАР исправил ошибку - 1:0. Наконец, на 82-й минуте за фол на датчанине вторую желтую карточку получил Реда Белахяне.
«Верона» ушла с последнего места и делит третье с конца, соперник - 13-е.
Протокол игры
|(1:0) Доргу Патрик51'
Фальконе Владимиро•Гильберт Фредерик 32'63' (Пьеротти Сантьяго (63') •Гаспар Киалонга•Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Кулибали Лассана86' (Уден Реми (86') •Рамадани Юльбер•Рафья Хамза63' (Пьерре Бальтазар (63') •Доргу Патрик•Крстович Никола86' (Ребич Анте (86') •Банда Ламек73' (Моренте Тете (73')
Перилли Симоне•Данилюк Флавиус84' (Маньяни Джанджакомо (84') •Коппола Диего•Даниэле Гиларди•Тчатчуа Джексон• 40'Дуда Ондрей•Белахяне Реда 26'• 82'Суслов Томаш84' (Силва Даниэл (84') •Сердар Суат 56'65' (Ламбурд Матис (65') •Лазович Дарко65' (Брадарич Домагой (65') •Тенгстедт Каспер53' (Москера Даниэль (53')
29 октября. Стадион "Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare".
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