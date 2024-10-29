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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» прервала ничейную серию, переиграв «Кальяри»

29 Октября 2024 • 22:22 Комментировать
Кальяри
0:2
Болонья
окончен

В 10-м туре Серии А встретились «Кальяри» и «Болонья», самые миролюбивые команды чемпионата Италии, собравшие 11 ничейных результатов на двоих.

В конце первого тайма гости разыграли мяч в штрафной, и Риккардо Орсолини отправил его в сетку. На 51-й минуте шикарный дальний удар Йенса Одгора удвоил перевес одной из сторон - 0:2.

«Болонья» рванула на 10-е место, соперник - делит 13-е.

Протокол игры  
Кальяри0:2Болонья
  35'Орсолини Риккардо (0:1)
  51'Одгор Йенс (0:2)
Скуффет СимонеДзаппа Габриэле  75'Паломино Хосе  39'Луперто СебастьяноОберт Адам 74' (Ауджелло Томмазо ( 74') Цортеа Надир 60' (Лападула Джанлука ( 60') Прати Маттео 60' (Адопо Ндари ( 60') Марин РэзванГаэтано Джанлука 73' (Лувумбу Зито ( 73') Пикколи РобертоВиола Николас 60' (Феличи Маттиа ( 60')
Запасные: Мина ЙерриШерри АленПаволетти ЛеонардоДейола АлессандроВетеска МатеушЧоччи ДжузеппеДентелло Пауло
Скорупски ЛукашДе Сильвестри Лоренцо 81' (Фаббьян Джованни ( 81'  88') Бёкема Сэм  72'Лукуми ДжонМиранда ХуанМоро Никола 81' (Пош Штефан ( 81') Фройлер РемоОрсолини РиккардоОдгор Йенс 68' (Побега Томмазо ( 68') Ндой Дан 87' (Даллинга Тийс ( 87') Кастро Сантьяго 87' (Хольм Эмиль ( 87')
Запасные: Урбаньски КацперАйлинг СамуэльКорацца ТоммазоБаньолини НиколаФергюсон ЛьюисКарлссон Йеспер IIIКазале НиколоРавалья ФедерикоДомингес Бенжамин
29 октября. Стадион "Сардиния Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Кальяри

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