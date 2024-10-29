«Болонья» прервала ничейную серию, переиграв «Кальяри»

В 10-м туре Серии А встретились «Кальяри» и «Болонья», самые миролюбивые команды чемпионата Италии, собравшие 11 ничейных результатов на двоих.
В конце первого тайма гости разыграли мяч в штрафной, и Риккардо Орсолини отправил его в сетку. На 51-й минуте шикарный дальний удар Йенса Одгора удвоил перевес одной из сторон - 0:2.
«Болонья» рванула на 10-е место, соперник - делит 13-е.
Протокол игры
|35'Орсолини Риккардо (0:1)
|51'Одгор Йенс (0:2)
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле• 75'Паломино Хосе• 39'Луперто Себастьяно•Оберт Адам74' (Ауджелло Томмазо (74') •Цортеа Надир60' (Лападула Джанлука (60') •Прати Маттео60' (Адопо Ндари (60') •Марин Рэзван•Гаэтано Джанлука73' (Лувумбу Зито (73') •Пикколи Роберто•Виола Николас60' (Феличи Маттиа (60')
Скорупски Лукаш•Де Сильвестри Лоренцо81' (Фаббьян Джованни (81') • 88'Бёкема Сэм• 72'Лукуми Джон•Миранда Хуан•Моро Никола81' (Пош Штефан (81') •Фройлер Ремо•Орсолини Риккардо•Одгор Йенс68' (Побега Томмазо (68') •Ндой Дан87' (Даллинга Тийс (87') •Кастро Сантьяго87' (Хольм Эмиль (87')
29 октября. Стадион "Сардиния Арена".
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