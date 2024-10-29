«Болонья» прервала ничейную серию, переиграв «Кальяри»

В 10-м туре Серии А встретились «Кальяри» и «Болонья», самые миролюбивые команды чемпионата Италии, собравшие 11 ничейных результатов на двоих.

В конце первого тайма гости разыграли мяч в штрафной, и Риккардо Орсолини отправил его в сетку. На 51-й минуте шикарный дальний удар Йенса Одгора удвоил перевес одной из сторон - 0:2.

«Болонья» рванула на 10-е место, соперник - делит 13-е.