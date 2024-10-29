​Джордж Веа: «Я выступал за «Милан», но обожал «Ювентус» и Платини»

Бывший либерийский футболист Джордж Веа выступавший в «Милане» и в 1995 году выигравший «Золотой мяч», неожиданно признался своей любви к турецкому «Ювентусу». По словам Веа, когда он был ребенком, то обожал туринский клуб, а также Мишеля Платини:

- Я поднялся из нищеты благодаря футболу. В детстве я болел за туринский «Ювентус» и обожал Мишеля Платини. Сейчас я счастлив, что мой сын играет именно за «Ювентус», - цитирует слова Веа derbyderbyderby.it.

Напомним, что Джордж Веа закончил игровую карьеру в 2003 году и затем стал президентом своей страны. В первый день октября ему исполнилось 58 лет.