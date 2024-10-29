​Скончался Чезаре Гуссони - один из лучших арбитров 70-х

Потеря в итальянском футболе - в возрасте 90 лет из жизни ушёл Чезаре Гуссони, один из лучших арбитров итальянского чемпионата и Европы в целом в 70-е годы прошлого столетия. Чезаре отсудил ровно сто матчей Серии А в своей карьере, а также финал Кубка чемпионов 1976 года - в нём «Бавария» переиграла французский «Сент-Этьен».

В прошлом также исполнял обязанности президента итальянской ассоциации арбитров - AIA. В 2013 году, когда Гуссони исполнилось 80 лет, его включили в Зал славы итальянского футбола.

Напомним, что в нынешнем сезоне итальянской Серии А позади девять туров, и сегодня стартует десятый.