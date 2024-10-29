«Без Леау» - «Милан» объявил состав на игру с «Наполи»

Десятый тур итальянского чемпионата серии а начинается с громкого матча - между собой сыграют чемпион Италии 2022 года «Милан» и чемпион Италии 2023 года «Наполи», который к тому же, сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата.

Накануне игры команды объявили свои составы. У «Милана» следует отметить отсутствие Кристиана Пулишича - он не сможет сыграть из-за повреждения. Ну и, конечно же, отсутствие Рафаэла Леау - португальский нападающий оказался на скамейке запасных.

«Милан»: Меньян, Эмерсон Рояль, Тиав, Павлович, Терраччано, Муса, Фофана, Чуквуезе, Лофтус-Чик, Окафор, Мората.