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Чемпионат Италии. Серия А

48-летний Тотти – о возобновлении карьеры: «Это не шутка»

29 Октября 2024 • 21:41 Комментировать
Комо
...
Лацио
1 2.95 X 3.30 2 2.55
31.10 22:45

Легендарный экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти признал, что всерьёз настроен возобновить карьеру.

Как стало известно на днях, несколько итальянских клубов хотят видеть у себя 48-летнего экс-игрока, повесившего бутсы на гвоздь ещё в 2017 году. Один из претендентов – «Комо», с нынешнего сезона выступающий в Серии А.

«Это не шутка, я воспринял предложения всерьёз. Посмотрим, что будет в следующем году», – сказал в интервью SportMediaset чемпион мира.

Франческо Тотти на протяжении всей карьеры выступал за «Рому», в цветах которой провёл 785 матчей и забил 307 голов. В составе сборной Италии знаменитый экс-футболист выходил на поле 58 раз, отметившись девятью голами.

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Евро-Футбол.Ру,
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