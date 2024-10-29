48-летний Тотти – о возобновлении карьеры: «Это не шутка»

Легендарный экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти признал, что всерьёз настроен возобновить карьеру.

Как стало известно на днях, несколько итальянских клубов хотят видеть у себя 48-летнего экс-игрока, повесившего бутсы на гвоздь ещё в 2017 году. Один из претендентов – «Комо», с нынешнего сезона выступающий в Серии А.

«Это не шутка, я воспринял предложения всерьёз. Посмотрим, что будет в следующем году», – сказал в интервью SportMediaset чемпион мира.

Франческо Тотти на протяжении всей карьеры выступал за «Рому», в цветах которой провёл 785 матчей и забил 307 голов. В составе сборной Италии знаменитый экс-футболист выходил на поле 58 раз, отметившись девятью голами.