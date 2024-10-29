Red Bull хочет купить итальянский клуб из Серии А

Известная австрийская компания Red Bull ведёт переговоры о покупке итальянского «Торино». Об этом La Stampa.

По данным источника, президент туринцев Урбано Каиро провел уже несколько встреч с представителями Red Bull.

Утверждается, что в компании заинтересованы в покупке итальянского футбольного клуба, у которого есть собственный стадион.

Стоит отметить, что с сентября текущего года Red Bull является спонсором «Торино».

После девяти туров «Торино» занимает девятое место в чемпионате Италии, набрав 14 очков.

Напомним, компании Red Bull принадлежат такие известные клубы, как «Ред Булл Зальцбург», «Ред Булл Брагантино», «РБ Лейпциг» и другие команды.