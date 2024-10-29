Луис обратился к Винисиусу, которому не дали «Золотой мяч»

«Ты – лучший в мире. Все знают, кто заслужил эту награду. Брат, мы с тобой. Сделаем все, чтобы в будущем «Золотой мяч» стал твоим. При этом ничего не имею против Родри. Поздравляю его», - говорится в публикации Дугласа в соцсетях.