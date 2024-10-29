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Луис обратился к Винисиусу, которому не дали «Золотой мяч»

29 Октября 2024 • 13:46 Комментировать

Бразильский хавбек «Ювентуса» Дуглас Луис высказался в поддержку соотечественника Винисиуса Жуниора, которому не вручили «Золотой мяч». Обладателем премии стал опорный хавбек «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

«Ты – лучший в мире. Все знают, кто заслужил эту награду. Брат, мы с тобой. Сделаем все, чтобы в будущем «Золотой мяч» стал твоим. При этом ничего не имею против Родри. Поздравляю его», - говорится в публикации Дугласа в соцсетях.

Винисиус занял второе место в итоговом голосовании «Золотого мяча». На третьем месте финишировал полузащитник Джуд Беллингем. Далее расположились Дани Карвахаль и Эрлинг Холанн.

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