Джилардино: «К сожалению, Балотелли не решит всех моих проблем»

Опальный итальянский нападающий Марио Балотелли собираются присоединиться к «Дженоа», однако наставник команды Альберто Джилардино считает, что это не решит всех его проблем. Напомним, что у «Дженоа» наметились очень серьезные кадровые потери, так как не менее семи игроков команды угодили в лазарет.

- Если он придёт с энергией и желанием приносить пользу, он может стать ценным активом, но всё равно, это не решит все проблемы. И, в любом случае, моим приоритетом остаётся командная игра, а не один игрок, - цитирует слова Джилардино derbyderbyderby.it.

В настоящий момент «Дженоа» занимает восемнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.