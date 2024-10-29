​«Комо» рассчитывает на Тотти прежде всего в маркетинговом смысле

Как мы уже сообщали, предложение о возобновлении карьеры у Франческо Тотти действительно есть, несмотря на то, что поначалу итальянская пресса восприняла это как шутку, а порноактёр Рокко Сиффреди даже предложил Тотти заняться его делом.

Как уточняет derbyderbyderby.it, интерес «Комо» к сделке лежит прежде всего в маркетинговой плоскости. Индонезийские инвесторы, вложившись в клуб, хотят и заработать деньги на его успехах, и потому считают, что рекорд Серии А в смысле самого возрастного игрока в истории повысит узнаваемость и престиж клуба. Ну и наверняка поможет продать побольше футболок.