Легенда итальянской «Ромы» Франческо Тотти может вернуться в профессиональный футбол. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным источника, итальянский «Комо» предложил 48-летнему полузащитнику трудовой договор до конца текущего сезона. Утверждается, что сам Тотти всерьёз рассматривает данное предложение, но перед возобновлением карьеры он хочет потренироваться несколько месяцев, чтобы набрать форму.

Напомним, всю свою карьеру Тотти провел в «Роме», за которую играл с 1993 по 2017 год.

После девяти туров «Комо» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в копилке девять зачетных баллов.