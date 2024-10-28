Нападающий Марио Балотелли обрёл клубную прописку. «Дженоа» посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с 34-летним футболистом. Срок трудового соглашения не раскрывается, хотя ранее в прессе писали о договоре до конца сезона 2024/2025.

За «Дженоа» Балотелли будет выступать под номером 45. Для форварда это возвращение в Серию А, где он не выступал с 2020 года.

Отметим, что в последние месяцы Балотелли находится в статусе свободного агента после ухода из клуба «Адана Демирспор».

«Дженоа» сейчас занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.