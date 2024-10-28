​Балотелли заработает в «Дженоа» 300 тысяч евро

Как мы уже сообщали, итальянский нападающий Марио Балотелли подпишет контракт с «Дженоа», он вернётся в Серию А, где он прежде выступал в таких клубах как «Милан» и «Интер». Также стали известны и некоторые дополнительные условия контракта. Он будет подписан сроком на один сезон, до 30 июня 2025 года. Гонорар Марио составил 300 тысяч евро.

Напомним что «Дженоа» не очень удачно выступает нынешнем сезоне, в настоящий момент команда занимает восемнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А. В следующем туре ей предстоит сыграть дома с «Фиорентиной», это будет в последний день октября.