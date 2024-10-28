Роналду пригласил звёздного игрока в «Аль-Наср» - названо имя

Состав «Аль-Насра», судя по всему, и дальше будет пополняться статусными футболистами из Европы. Перебраться в саудовский клуб в обозримом будущем может полузащитник Поль Погба, который пока что имеет действующий контракт с итальянским «Ювентусом».

Как сообщает TuttoJuve, Поля Погба в «Аль-Наср» пригласил звёздный нападающий Криштиану Роналду. В своё время француз и португалец были одноклубниками.

Напомним, что недавно Спортивный арбитражный суд (СAS) сократил дисквалификацию Поля Погба за допинг. Таким образом, французский футболист сможет вернуться на поле уже в марте.