Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Роналду пригласил звёздного игрока в «Аль-Наср» - названо имя

28 Октября 2024 • 17:40 Комментировать

Состав «Аль-Насра», судя по всему, и дальше будет пополняться статусными футболистами из Европы. Перебраться в саудовский клуб в обозримом будущем может полузащитник Поль Погба, который пока что имеет действующий контракт с итальянским «Ювентусом».

Как сообщает TuttoJuve, Поля Погба в «Аль-Наср» пригласил звёздный нападающий Криштиану Роналду. В своё время француз и португалец были одноклубниками.

Напомним, что недавно Спортивный арбитражный суд (СAS) сократил дисквалификацию Поля Погба за допинг. Таким образом, французский футболист сможет вернуться на поле уже в марте.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Поль Погба Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны»
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Ничья в пользу «Краснодара»: «Зенит» и «Локомотив» обменялись голами в очень нервном матче Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
Спортивные новости
Тактаров объяснил, почему Холлоуэй проиграл Топурии Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Октября
17:51 · Италия. Серия А
​Балотелли заработает в «Дженоа» 300 тысяч евро
17:40 · Италия. Серия А
Роналду пригласил звёздного игрока в «Аль-Наср» - названо имя
17:23 · Италия. Серия А
​Балотелли находится в Генуе, вскоре будет объявлено об его возвращении в Серию А
17:22 · Италия. Серия А
Тренер «Ромы» подрался с футболистом в раздевалке
04:34 · Италия. Серия А
Йылдыз стал рекордсменом противостояния «Интер» – «Ювентус»
03:06 · Италия. Серия А
Вьери – о 4:4: «Интер» должен был заканчивать матч»
02:51 · Италия. Серия А
​Мойзе Кин собрался записать совместный альбом с Леау
02:27 · Италия. Серия А
Тренер «Ромы» Юрич отреагировал на слухи об увольнении
00:53 · Италия. Серия А
В «Роме» всерьёз задумались об очередном увольнении тренера
00:40 · Италия. Серия А
«Фиорентина» забила 5 мячей в ворота «Ромы» 2
27 Октября
23:50 · Италия. Серия А
Дель Пьеро прокомментировал ничью 4:4 в матче «Интера» с «Ювентусом»
23:30 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги – о 4:4 с «Ювентусом»: «Никогда не сталкивался с подобным» 2
22:57 · Италия. Серия А
Тьяго Мотта оценил игру «Ювентуса» в матче с «Интером» 2
22:36 · Италия. Серия А
Ди Грегорио: «С таким характером «Ювентус» может добиться многого»
22:10 · Италия. Серия А
«Интер» и «Ювентус» впервые за 63 года забили 8 голов в очном матче Серии А 3
21:18 · Англия. Премьер-лига
Санья выбрал новый клуб для Погба
20:48 · Италия. Серия А
​Капелло: «Наполи» будет бороться за чемпионский титул»
19:30 · Италия. Серия А
«Интер» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4
19:20 · Италия. Серия А
Дальма: «Интер» доказал, что умеет вскрывать сложную оборону» эксклюзив
18:55 · Италия. Серия А
«Лацио» спокойно разгромил «Дженоа»
18:54 · Италия. Серия А
«Монца» с «Венецией» выдали результативную ничью
16:27 · Италия. Серия А
«Парма» едва не вырвала победу над «Эмполи», уступая в счёте больше тайма
12:03 · Италия. Серия А
Тренер «Ювентуса» Мотта назвал двух фаворитов Серии А
10:30 · Италия. Серия А
«Интер» – «Ювентус»: Вариант стартовых составов на Дерби Италии
26 Октября
23:36 · Италия. Серия А
«Аталанта» забила 6 мячей «Вероне»
Все новости