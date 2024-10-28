​Балотелли находится в Генуе, вскоре будет объявлено об его возвращении в Серию А

Марио Балотелли сегодня находится в Генуе, он проходит последние формальности перед подписанием контракта с «Дженоа». Ранее, напомним, команда столкнулась с острым кадровым дефицитом, в лазарет угодили не менее семи футболистом.

- Я заряжен на игру, хотя у меня нет большого желания много говорить. Хочу действовать. Есть ли у меня внутри огонь, как говорил Джиларджино? Вы всё увидите. Я передаю привет тифози, скоро увидимся. Дам на поле всё, - заявил Балотелли в общении с итальянскими журналистами.

Напомним, что в Италии Балотелли ранее защищал цвета таких клубов, как «Интер» и «Милан».